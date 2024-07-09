НАТО: «Путину придется объявлять мобилизацию»

Несмотря на то что за время войны Россия в разы увеличила производство боеприпасов и продолжает набирать в армию до 30 тысяч человек в месяц, для организации крупного наступления в Украине ей не хватает ни того ни другого. Если Москва хочет переломить ситуацию на фронте, огромные потери в живой силе и технике придется компенсировать за счет мобилизации и закупки дополнительных вооружений в других странах, заявил журналистам высокопоставленный представитель НАТО.

Вооруженным силам Украины удалось остановить российские войска менее чем через неделю после их вторжения 10 мая в Харьковскую область. С тех пор под Волчанском наступающие продвинулись примерно на 200 метров. В Донбассе попытки захватить имеющий стратегическое значение Часов Яр длятся уже несколько месяцев. О каких-либо подвижках на Херсонском направлении давно ничего не слышно.

«Недоукомплектованным, неопытным подразделениям приказывают двигаться вперед, чтобы достичь нереалистичных целей», – сказал журналистам представитель НАТО на саммите альянса. Чтобы организовать настоящую наступательную операцию, России, по мнению представителя НАТО, придется обеспечить значительные поставки боеприпасов из стран помимо тех, что она уже получает из Ирана и Северной Кореи. И президенту России Владимиру Путину придется объявить новую масштабную мобилизацию.

Хотя украинские войска тоже несут большие потери, они значительно укрепили свои оборонительные позиции, считают в НАТО, ситуация у ВСУ улучшается день ото дня. Правда, и здесь для масштабного наступления пока не хватает сил: на то, чтобы увеличить запасы боеприпасов и численность армии, уйдет какое-то время, сказал представитель альянса.