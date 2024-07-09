Икрам Нур, автор haqqin.az, Тегеран 14:05

Избранный президент Ирана Масуд Пезешкиан пообещал продолжать поддерживать ливанскую «Хезболлу» и другие группировки «сопротивления» в регионе. Быстрый ответ тем, кто рассчитывал на изменения внешней политики Ирана после выборов дал на днях сам Масуд Пезешкиан. Причем, высказавшись о политике Тегерана сразу на нескольких направлениях. Во-первых, «подготовка документов по соглашению о всеобъемлющем сотрудничестве между Ираном и Россией завершена, мы готовы подписать его на полях саммита БРИКС в России», - заявил он, добавив: «Мы придаем большое значение отношениям с Россией, нашим другом и соседом, и, несомненно, будем эти отношения укреплять».

Во-вторых, он пообещал продолжать поддерживать ливанскую «Хезболлу» и другие группировки «сопротивления» в регионе в письме, адресованном Хасану Насралле. И, наконец, в-третьих: «Исламская Республика Иран всегда поддерживала сопротивление народа региона против незаконного сионистского режима. Поддержка сопротивления уходит корнями в фундаментальную политику Исламской Республики Иран, идеалы покойного имама Хомейни и руководство Верховного лидера, и будет продолжаться с новой силой». Джавад Зариф, претендовавший на пост «серого кардинала» при новом президенте-реформисте, может распрощаться со своими планами, и уведомить своих американских друзей, которым уже сделал многообещающие намеки, что все откладывается на неопределенный срок. Да те, в общем-то, сами не питают никаких иллюзий по поводу «реформаторства» Пезешкиан. «У нас нет никаких ожиданий, что эти выборы приведут к фундаментальным изменениям в направлении Ирана или его политике. В конце концов, не президент имеет последнее слово в отношении будущего политики Ирана. Это верховный лидер», — заявил журналистам пресс-секретарь Госдепартамента Мэтью Миллер.

А отвечая на вопрос о том, готовы ли США возобновить ядерные переговоры с Тегераном, пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби коротко ответил: «Нет». Пессимизм американцев вполне понятен и объясним. Их ставка на иранских реформистов полностью провалилась. И то, что они сейчас говорят – слово в слово повторяет заявления консервативного лагеря, представителя которых они вроде как на минувших выборах «победили». Позволить эту победу для Али Хаменеи было непростым решением, содержащим в себе определенные опасности – но, как в конце концов оказалось, масштаб этих опасностей оказался преувеличен. Нынешние реформисты в Иране говорят теми же словами, которыми бы говорили Галибаф и Джалили, сумей они победить на выборах. Кто-то возразит, что Пезешкиан вынужден говорить именно так, чтобы показать, что не представляет опасности для консервативных элит, а вот дальше, когда раздышится и будет чувствовать себя увереннее – он им покажет. Верится в это с трудом. Новый иранский президент не производит впечатления политического бойца. К тому же в его личном опыте нет значимых конфликтов с системой.