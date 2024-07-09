Армения обсуждает военное сотрудничество с еще одной страной
Глава Минобороны Армении Сурен Папикян обсудил с генеральным секретарем федерального министра обороны Австрии Арнольдом Каммелем вопросы сотрудничества.
"Были обсуждены перспективы сотрудничества между Арменией и Австрией в сфере обороны", - говорится в сообщении Минобороны Армении.
Отмечается, что Папикян проинформировал Каммеля о ходе оборонных реформ в Армении, а также о международном сотрудничестве в этом направлении.
Стороны рассмотрели также вопросы региональной безопасности.