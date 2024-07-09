Врач Нематова ждет вопросов прямой эфир в 15:00
В среду, 10 июля, в 15:00 на странице Министерства здравоохранения Азербайджана в Instagram состоится прямой эфир, посвященный питанию детей до года
Как сообщает haqqin.az, гостем прямого эфира сегодня станет Регина Нематова, заведующая отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных Научно-исследовательского института педиатрии им. К.Фараджевой.
Во время прямого эфира граждане смогут оставить интересующие их вопросы в разделе комментариев или спросить врача.
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