Орбан анонсировал мирные переговоры по Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отчитался перед Евросоюзом о своих визитах в Россию и Китай в начале июля, сообщила газета El Pais со ссылкой на конфиденциальные доклады, направленные главе Евросовета Шарлю Мишелю и лидерам стран ЕС.

Орбан утверждает, что президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин «предполагают, что новые мирные переговоры между Россией и Украиной состоятся до конца года», пишет издание.

«Основываясь на моих беседах, я считаю, что сейчас больше шансов на то, что все возможные предложения по прекращению огня и дорожной карте мирных переговоров воспримут положительно», — говорится в отчете Орбана о его поездке в Москву. Венгерский премьер считает, что Европа должна «запустить» мирную инициативу, не дожидаясь США.

Говоря о своем визите в Пекин, Орбан заявил, что обсудил с лидером КНР то, что после президентских выборов в США в ноябре избранный глава государства «столкнется с давлением, требующим быстрого достижения политического результата еще до вступления в должность». Венгерский премьер сказал Си Цзиньпину, что «прекращение огня, предшествующее мирным переговорам, а также быстрые и интенсивные мирные переговоры могут быть в интересах новой администрации». По словам Орбана, китайский лидер «не стал комментировать возможность такого сценария».

Орбан призвал лидеров Евросоюза начать диалог с Си Цзиньпином, который видит себя «честным посредником» в переговорах между Россией и Украиной. «Председатель Си видит политику Китая как политику мира, в то время как политика США и Европы — это политика войны, в которой Европа автоматически следует американской линии», — заявил Орбан в своем отчете о визите в Пекин.