Система противоракетной обороны (ПРО) Израиля «Железный купол», вероятно, не выдержит массированного удара ракетами со стороны ливанской организации «Хезболла» в случае полномасштабного конфликта на северной границе еврейского государства. С таким мнением выступила газета The Washington Post (WP).

По ее информации, шиитское ополчение располагает от 130 тыс. до 150 тыс. ракет. Если запустить сразу несколько сотен ракет, израильская система ПВО может не отразить атаку такого масштаба. Арсенал группировки, по данным газеты, включает в себя высокоточные управляемые боеприпасы, неуправляемые реактивные снаряды, баллистические и противокорабельные ракеты. В рядах ополчения воюют по меньшей мере 100 тыс. боевиков.

Издание отмечает, что, помимо артиллерийских систем, ливанскому движению удалось наладить производство разведывательных беспилотников и дронов-камикадзе, а также создать собственную систему ПВО для защиты от израильских обстрелов.

«Хезболла» - один из немногих негосударственных субъектов мировой политики, который обладает своими комплексами ПВО, «что свидетельствует о степени готовности группировки к войне» и станет «вызовом превосходству Израиля в воздухе», считает WP.

Газета отмечает, что основным поставщиком вооружений для ливанской партии остается Иран, в то же время «Хезболла» в последние годы стала более независимой и самодостаточной в производстве оружия.