Вдову лидера ИГИЛ приговорили к смерти

Уголовный суд багдадского района аль-Карх приговорил к смерти Исру Раджаб Сахр аль-Кайси, также известную как Умм Худайфа – вдову основателя и первого «халифа» террористической группировки «Исламское государство» Абу Бакра аль-Багдади. Об этом сообщает Shafaq News.

Женщина была признана виновной в сотрудничестве с террористической группировкой и насильственным удержанием обращенных в рабство язидок, захваченных в районе Синджар. Следует также добавить, что у аль-Багдади было несколько жен.

Вопрос об участии женщин в преступлениях «Исламского государства» неоднозначен. В связи с идеологией движения они были исключены из общественной жизни. Однако известно, что многие из них издевались над захваченными невольницами, а также принимали участие в деятельности полиции нравов.