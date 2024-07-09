После Армении сборная Азербайджана разгромила и Грузию На чемпионате Европы; видео
Женская юношеская сборная Азербайджана U-16 по баскетболу провела сегодня второй матч на чемпионате Европы в дивизионе «С», который проходит в Гибралтаре.
Наша команда легко обыграла сборную Грузии – 97:40.
Напомним, в первой игре азербайджанские баскетболистки разгромили соперниц из Армении – 86:59.
В нашей группе также выступает сборная Кипра, с которой мы сыграем завтра. С 4 очками Азербайджан лидирует в группе. Две лучшие команды выйдут в полуфинал.
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