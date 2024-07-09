Объявлен день инаугурации Пезешкиана
Церемония приведения к присяге избранного президента Ирана Масуда Пезешкиана состоится 30 июля в здании Меджлиса (парламента). Об этом сообщил член президиума иранского парламента Моджтаба Юсефи.
«Согласно программе, торжественная церемония вступления в должность и приведение к присяге 14-го президента состоится 9 мордада (соответствует 30 июля по григорианскому календарю)», - рассказал Юсефи в интервью агентству ISNA.
По его словам, перед инаугурацией еще должна состояться церемония подписания верховным лидером Ирана Али Хаменеи указа об утверждении избранного президента.
5 июля в Иране состоялся второй тур внеочередных выборов президента. Победу одержал кандидат от крыла реформистов, бывший министр здравоохранения Масуд Пезешкиан, набрав 53,6% общего числа голосов. Консерватор Саид Джалили получил 44,3%.