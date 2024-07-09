ЗАО AzerGold: важный вклад в экономику Азербайджана за 8 лет

Благодаря эффективному курсу основанной на национальных интересах экономической политики, проводимой президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, доля горнодобывающей промышленности в ненефтегазовом секторе растет с каждым днем. В этой связи ЗАО AzerGold прилагает все усилия для успешного выполнения поставленных задач по развитию горнодобывающей промышленности.

Способствуя развитию отрасли, государственная компания также продолжает вносить свой вклад в экономику страны за счет реализации драгоценных металлов на местных и международных рынках.

За последние 8 лет ЗАО AzerGold сумело занять лидирующие позиции среди государственных экспортеров ненефтегазового сектора. Акционерное общество добыло 441,326 унций золота и 919,244 унций серебра, а также реализовало на местных и международных рынках 437,730 унций золота и 889,709 унций серебра. В результате этих продаж в экономику страны было привлечено 1,274,094,914 манатов.