Азербайджан рассказал НАТО о стремительном вооружении Армении

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на полях саммита НАТО сегодня встретился со спецпредставителем генерального секретаря альянса по Кавказу и Центральной Азии Хавьером Коломиной.

Как сообщили в МИД, на встрече были обсуждены различные аспекты партнерства Азербайджан-НАТО, в том числе вопросы энергетической безопасности, защиты критически важной инфраструктуры, военного образования и подготовки, гуманитарного разминирования.

С удовлетворением было отмечено успешное продолжение 30-летнего партнерства в условиях взаимопонимания в рамках программы «Партнерство во имя мира», устанавливающей сотрудничество Азербайджана с НАТО.

Комментируя председательство Баку на 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29), министр отметил, что председательство Азербайджана на COP29 является еще одним ярким примером деятельности страны в борьбе с глобальными вызовами.

Говоря о текущей ситуации с безопасностью в регионе в постконфликтный период, Байрамов обратил внимание на то, что «минные угрозы гражданскому населению со стороны Армении все еще продолжаются, Армения стремительно вооружается».

Было отмечено, что Азербайджан, «как инициатор основных элементов мирного процесса с Арменией, заинтересован в установлении мира и стабильности в регионе».

Министр подчеркнул, что, несмотря на значительный прогресс по проекту мирного соглашения, в Конституции Армении по-прежнему содержатся претензии к территориальной целостности и суверенитету Азербайджана.