Аббас Арагчи станет главой МИД Ирана

Бывший заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Арагчи с большой долей вероятности станет главой внешнеполитического ведомства в правительстве нового президента исламской республики Масуда Пезешкиана. Об этом сообщило агентство Tasnim со ссылкой на источники в окружении избранного президента.

По их информации, политические консультанты Пезешкиана считают, что Арагчи больше всего подходит для руководства МИД страны. Если не произойдет "ничего особенного", кандидатуру политика представят на рассмотрение парламента ИРИ.

Согласно данным источников агентства, Арагчи уже сейчас выполняет роль советника Пезешкиана по вопросам внешней политики. Он, в частности, консультировал избранного президента в ходе недавних телефонных бесед с лидерами групп исламского сопротивления и главами государств региона.