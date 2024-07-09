Блогер Гасанов «пустился в бега»

Глава российской Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина утверждает о бегстве популярного блогера азербайджанского происхождения Гусейна Гасанова после ее обращения в МВД.

«После нашего обращения в МВД России на скамера Гасанова обратили внимание: налоговая обратилась с иском в суд, ряд его компаний закрыты за долги перед государством, а сам он находится в бегах», — написала она в Telegram.

Ранее сообщалось, что у Гусейна Гасанова обнаружили долг перед налоговой в размере 153 миллионов рублей. Также отмечалось, что Федеральная налоговая служба заблокировала счета его компании «Банда Фудс».