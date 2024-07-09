Турция хочет лицензию для производства украинских двигателей

Турция продолжает использовать в своих системах вооружения украинские двигатели, хотя на сегодняшний день получать комплектующие из Украины весьма непросто. В связи с этим Турция намерена поднять вопрос о производстве таких двигателей по лицензии. Об этом сообщили обозреватели Defense Express.

Генеральный директор Turkish Aerospace Industries (TAI) Мехмет Демироглу подтвердил продолжение поставок украинских авиационных двигателей в Турцию, несмотря на сложности, связанные с текущей международной обстановкой. Он отметил, что получение комплектующих из Украины сопряжено с трудностями, однако это не мешает продолжению сотрудничества.

Турция также активно использует украинские двигатели в своих вертолетах, включая ударный ATAK-II и многоцелевой T-925. Причем решение об использовании украинских двигателей было принято из-за отсутствия подходящих аналогов среди турецких производителей.

Кроме того, в том же 2021 году стороны подписали соглашение на поставку первой партии из 14 турбовальных моторов ТВ3-117ВМА-СБМ1, и на сегодняшний день условия контракта выполняются.

"Стоит упомянуть, что украинскими двигателями оснащен ряд беспилотных летательных аппаратов серии Bayraktar, а именно Akıncı с турбовинтовым АИ-450Т", — пишут обозреватели.