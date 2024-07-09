Эрдоган и Асад встретятся в Багдаде

МИД Ирака, Турции и Сирии координируют работу по созданию «подходящей атмосферы» для предстоящей встречи лидеров в Багдаде. Об этом пишет Al Akhbar со ссылкой на внешнеполитическое ведомство Ирака.

Отмечается, что диалогу Сирии с Турцией в Ираке может предшествовать подготовительная встреча между представителями глав трех стран для согласования повестки дня и наиболее острых вопросов.

В то же время источник сообщает, что дата встречи турецкого и сирийского лидеров пока неизвестна, но это не означает, что «есть какие-либо препятствия».