Высокий результат Сумгаитского госуниверситета в международном рейтинге QS

Сумгаитский государственный университет (СГУ) успешно дебютировал в качестве нового участника рейтинга европейских университетов престижной международной рейтинговой организации QS, заняв 483-е место. Несмотря на то что в 50 европейских странах действуют более 5000 вузов, в европейский рейтинг QS смогли войти только 684 университета. Выделение СГУ среди европейских университетов в системе рейтингов, в которой он участвует, впервые является важным достижением.

Кроме того, СГУ отличился и в региональных списках европейского рейтинга QS. Среди вузов Западной Азии СГУ занял 31-е, a в общем рейтинге в Азербайджане 5-е место. Университет также является первым региональным вузом страны, вошедшим в данный международный рейтинг. Эти рейтинги включают СГУ в число лучших университетов Европы и показывают его лидирующую роль в системе высшего образования Азербайджана и Западной Азии.

В международном рейтинге, в котором СГУ был представлен впервые, он выделился по критериям академической репутации и репутации работодателя. Это, в свою очередь, можно оценить как результат недавних реформ в местной и международной академической среде и доверия к СГУ среди работодателей. Стоит отметить, что в этом году в европейские рейтинги QS вошли 10 новых вузов, одним из которых является СГУ.

Очень радостно, что в последнее время увеличивается количество университетов Азербайджана, включенных в международные рейтинги. В этом году в европейский рейтинг QS вошли 9 местных университетов. В связи с этим поздравляем все университеты!