Фархад Мамедов 16:12

Спикер парламента Армении Ален Симонян не примет участия в сессии Межпарламентской Ассамблеи стран СНГ, которая состоится 12 июля в Санкт-Петербурге, по той причине, что считается в России персоной нон грата. Об этом пишет близкая к оппозиции газета «Грапарак», объясняя это тем, что Симонян систематически выступает против Москвы, «иногда переходя границы дипломатической этики». Нужно отметить, что спикер парламента Армении является главой армянской делегации в Межпарламентской ассамблее СНГ и всегда ее возглавлял.

«По некоторым данным, причиной отказа стали антироссийские заявления Симоняна. Некогда любимый Москвой Ален Симонян, у которого были теплые отношения с некоторыми высокопоставленными российскими чиновниками, попал в список нежелательных гостей империи», — пишет «Грапарак». На самом деле эта ненависть взаимна, и Симонян, ранее ориентированный на Россию, сам занял антироссийскую позицию, объединившись, как пишет издание, «со сторонниками Сороса». С другой стороны, переход Симоняна на антироссийскую позицию может быть связан с тактикой, направленной на соответствие развитию геополитических процессов внутри армянской власти. Так, Пашинян сам стремится к сближению с президентом РФ Владимиром Путиным, не использует резкую риторику против Москвы, но пытается балансировать за счет Алена Симоняна, который занимает твердую антироссийскую позицию и тяготеет к Западу. С этой точки зрения неучастие Симоняна в заседании Межпарламентской ассамблеи СНГ в Санкт-Петербурге (вместо него поедет вице-спикер Рубен Рубинян) также можно рассматривать как часть политики армянских властей на сближение с западными структурами.

Как известно, Армения уже «заморозила» всю свою деятельность в ОДКБ, но не спешит официально выходить из блока. Согласно последним опросам, число сторонников пребывания Армении в ОДКБ также стремительно снижается. В сравнении с данными прежнего опроса, который проводился в феврале, количество сторонников членства Армении в ОДКБ сократилось на 10 процентов, а сторонников членства в НАТО выросло на 7 процентов. Об этом на встрече с журналистами 10 июля заявил директор армянского офиса международного исследовательского центра Gallup Арам Навасардян. Он пояснил, что 44,3 процента опрошенных в июле считают, что Армения должна быть нейтральной страной и участвовать в ОДКБ или НАТО, 16,9 процента полагают, что нужно продолжать членство в ОДКБ, 29 процентов — что Армения должна стремиться к членству в НАТО. За последние годы Армения также начала применять «мягкий бойкот» в отношении СНГ. Например, Ереван отправляет замминистров, а не министров на заседания глав МИД и Минобороны стран Содружества.