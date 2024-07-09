Норвегия передаст F-16 Украине

Норвегия получила разрешение от США передать Украине 22 самолета F-16, а также необходимое для обслуживания истребителей оборудование. Об этом со ссылкой на источники сообщает портал Nettavisen.

Речь идет о партии в 65 истребителей, поставку которых осуществят Дания, Норвегия и Нидерланды с разрешения США.

Однако, по данным издания, у Норвегии сейчас нет 22 исправных истребителей F-16, так что часть из них может быть в нерабочем состоянии и использоваться для разбора на детали. Уточняется, что боеспособными окажутся только 12 самолетов из всей партии.

Хотя США сами не будут передавать самолеты, Вашингтон должен одобрить передачу. Это часть соглашения, которое США заключили со странами, закупившими F-16 и другие системы вооружений. Таким образом, американские власти сохраняют контроль над своими собственными оружейными технологиями.