Госдеп: Обвинения России – полная ложь и абсурд
Обвинения России — это полная ложь и абсурд, довольно иронично, что эти обвинения выдвигает страна, которой сейчас оккупированы 20 процентов территории Грузии. Об этом заявил на брифинге представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер, передают грузинские СМИ.
Миллер откликнулся на опубликованное Службой внешней разведки России заявление, США планируют смену власти в Грузии, а администрация Байдена подготовила широкомасштабную информационную кампанию по дискредитации правящей партии «Грузинская мечта».
«Совершенно очевидно, что это полная ложь. Это не первый раз, когда Россия делает подобные обвинения по поводу включенности США в Грузии и других странах мира, что является полной ложью и абсурдом. И я бы отметил иронию того, что страна, Россия, которая сейчас незаконно оккупирует 20 процентов территории Грузии, делает такие заявления касательно другой страны», - сказал Миллер.