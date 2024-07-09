Надежная и выгодная инвестиция: увеличьте свой доход с депозитом Kapital

Kapital Bank продолжает создавать возможности для тех, кто хочет превратить свои денежные средства в надежные и прибыльные инвестиции. Учитывая высокий спрос со стороны клиентов, банк продлил срок своей депозитной кампании, которая может принести доход в размере 10% годовых в течение 6 месяцев. Любой желающий, кто хочет воспользоваться этим шансом, может внести депозит «Капитал» до 16 августа.

Для этого вы можете обратиться в ближайшее отделение Kapital Bank или сделать это более удобно и легко, не теряя времени с помощью Цифрового депозита. Вы можете разместить свои сбережения перейдя в Цифровой депозит в мобильном приложении Birbank.

Для дополнительной информации: https://kbl.az/rdprj

Следует отметить, что минимальная сумма депозита, размещаемого при обращении в филиале, составляет 500 AZN, а минимальная сумма цифрового депозита – 1 AZN. По сберегательному продукту «Капитал» сумма вклада может быть увеличена минимум на 100 AZN, а по Цифровому сберегательному продукту-на 10 AZN. Проценты по вкладу начисляются ежемесячно или в конце периода. Страховая сумма составляет 100 000 манатов.

Для дополнительной информации: https://kbl.az/kdprj

Kapital Bank, первый банк страны, входит в состав PAŞA Holding и оказывает услуги населению в 120 филиалах и 53 отделениях, имея самую широкую сеть обслуживания в Азербайджане. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте https://kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196. Для подачи онлайн-заявки на потребительский кредит: https://kbl.az/prgtk, для заявки на карту рассрочки Birbank: https://kbl.az/prcrc.