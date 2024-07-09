«США сделают все возможное»: Саманта Пауэр о мире между Баку и Ереваном

Азербайджан и Армения близки к подписанию мирного договора, обе страны прилагают все усилия для этого. Об этом на пресс-конференции в Ереване заявила глава USAID Саманта Пауэр, передают армянские СМИ.

"Сегодня Армения близка к подписанию мирного договора, который может положить конец многолетнему конфликту. Представители правительств Армении и Азербайджана продолжают переговоры, направленные на примирение. США сделают все возможное, чтобы помочь Армении использовать этот исторический момент", - сказала она.