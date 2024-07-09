Разведка США: Иран финансирует антиизраильские протесты

Иран пытается вмешаться в выборы в США и разжигает протесты против Израиля, в том числе путем финансирования демонстраций. Такое заявление сделала директор национальной разведки США Аврил Хейнс.

«В последние недели представители иранского правительства пытались оппортунистически воспользоваться продолжающимися протестами по поводу войны в Газе, используя сценарий, который, как мы видели, использовался на протяжении многих лет, — сказала Хейнс, ее цитируют израильские СМИ. – Мы наблюдали, как акторы, связанные с правительством Ирана, выдавали себя за активистов в интернете, стремились поощрять протесты и даже оказывали финансовую поддержку протестующим».

Хейнс, еврейка по национальности, заявила, что действия Ирана не должны запятнать подлинных протестующих или помешать активным демонстрациям. Она сказала, что протестующие даже могут не знать, что они взаимодействуют с представителями иностранного правительства.