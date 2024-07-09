Штабы НАТО приведут в состояние готовности

Новая структура командования НАТО приведет региональные штабы, ранее используемые для подготовки операций за пределами альянса, в состояние готовности "сдерживать любую угрозу". Об этом заявили в Белом доме.

В заявлении отмечается, что модернизированная структура командования превратит штабы, которые когда-то были пригодны для использования в мирное время за пределами территории альянса, в штабы, которые будут готовы сдержать любую угрозу, а также защищать территорию союзников.

"Подобную инициативу будут продвигать лидеры стран НАТО в рамках саммита альянса в Вашингтоне", - говорится в публикации.