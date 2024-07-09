Милонов воюет с турецкими сериалами

Запретить турецкие сериалы в России призвал зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов. Его слова приводят российские СМИ.

По словам Милонова, популярные в России многосерийные фильмы являются «полнейшей белибердой», которые якобы формируют у зрителей неправильные представления о жизни в Турции. «Все эти пожиратели Наташ… Эти торговцы кебабами, которые вдруг решили, что они хорошие актеры. Там ни одного толкового актера нет в Турции, все бездарные абсолютно, дешевые фигляры», — возмущается Милонов.

Россиийский депутат считает, что турецкие проекты — это «неправдивые сказки», которые cоздают в головах россиянок нереалистичные образы иностранцев.