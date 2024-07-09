Турция решила создать коридор безопасности в Сирии и Ираке

Турция планирует в рамках мер антитеррора создать в Сирии и Ираке коридор безопасности протяженностью до 40 км. Об этом заявил глава Минобороны Турции Яшар Гюлер в интервью американскому журналу Politico.

«Мы полны решимости создать коридор безопасности глубиной 30-40 км вдоль наших границ с Сирией и Ираком и полностью очистить регион от террористов. Мы продолжим операции до тех пор, пока не будет нейтрализован последний террорист», - заявил Гюлер.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган ранее сообщал о планах завершить создание на севере Сирии зоны безопасности глубиной 30 км, чтобы обеспечить контроль над 600-километровым участком границы с соседней страной и минимизировать исходящие с ее территории террористические угрозы. Аналогичную стратегию Анкара рассматривает и для Северного Ирака.