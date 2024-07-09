Киев категоричен: Никакого мира на нарративах России

Никакие мирные инициативы не могут основываться на нарративах России, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Украины Дмитрий Кулеба на встрече с главой МИД Венгрии Петером Сийярто на встрече в Вашингтоне, где открылся саммит НАТО.

«Я проинформировал Петера Сийярто о ситуации на линии фронта, а также о подготовке ко второму саммиту мира. В этом контексте я подчеркнул, что никакие мирные инициативы не могут основываться на нарративах России. Недавняя атака России на детскую больницу «Охматдет» еще раз демонстрирует, что умиротворение Путина не дает результатов, поскольку он продолжает стремиться к войне, и мы должны совместными усилиями заставить его принять справедливый и прочный мир», - заявил глава МИД Украины.