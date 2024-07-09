США вместе с союзниками прямо сейчас направляют Украине истребители F-16. Об этом заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен на саммите НАТО в Вашингтоне.

«Пока мы сейчас говорим: идет передача истребителей F-16 из Дании, Нидерландов. Эти истребители будут летать в украинском небе этим летом», - сказал он.

Ранее передать Украине F-16 обещали Швеция, Дания, Бельгия и Нидерланды. Пока что ни одна боевая машина не дошла до ВСУ: все поставки анонсировались на лето или грядущую осень.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский в Вашингтоне заявил, что вскоре ожидается решение по самолетам F-16 для Украины.

Он отметил, что вчера было решение о еще пяти Patriot и десятках других систем ПВО, сегодня – решение по самолетам: «Сегодня продолжаем работу в Вашингтоне. Будет, в частности, уже очень скоро решение по F-16. Увеличиваем количество самолетов, доступных Украине».

Также он анонсировал два новых соглашения по безопасности.