Азербайджанские вузы наращивают позиции в рейтинге лучших университетов Европы

Азербайджан представлен в рейтинге девятью университетами, из которых семь азербайджанских университетов улучшили свои прошлогодние позиции и один вуз дебютирует в рейтинге.

Международное аналитическое агентство в сфере высшего образования QS Quacquarelli Symonds сегодня опубликовало второй выпуск рейтинга лучших университетов Европы – QSEuropeUniversityRankings , в который входят высшие учебные заведения стран-участниц Совета Европы .

Ведущим высшим учебным заведениям страны удалось нарастить показатели по «Академической репутации» и «Репутации среди работодателей»: по данным индикаторам все без исключения азербайджанские вузы улучшили результаты. Два азербайджанских вуза входят в топ-200 лучших вузов Европы по «Академической репутации»: Бакинский государственный университет и Азербайджанский государственный экономический университет (UNEC).

Наиболее убедительные результаты вузы Азербайджана продемонстрировали по «Соотношению количества преподавателей и студентов», что свидетельствует о высоком качестве образовательной среды и наличии ресурсов, необходимых для преподавания и обучения. По данному индикатору два азербайджанских вуза входят в топ-100 лучших университетов Европы: Бакинский государственный университет и Сумгаитский государственный университет.

Ещё одним конкурентным преимуществом азербайджанских вузов является трудоустраиваемость их выпускников. Три университета страны входят в число двухсот лучших вузов Европы по «Достижениям выпускников», среди них наиболее высокую позицию занимает Бакинский государственный университет, в то время как Азербайджанский государственный экономический университет (UNEC) лидирует по «Репутации среди работодателей».

По «Индексу международных научных коллабораций» Бакинский государственный университет занимает наивысшую строчку среди университетов Азербайджана, входящих в рейтинг. Университет Хазар входит в число двадцати лучших европейских вузов по «Количеству цитирований на одну публикацию», что позволяет увеличить среднее значение по данному индикатору для группы азербайджанских вузов, входящих в рейтинг.

Одним из индикаторов, в которых достигнуто заметное улучшение прошлогодних показателей, стало «Достижение целей устойчивого развития», по которому Азербайджанский государственный экономический университет (UNEC) занимает наивысшую позицию среди азербайджанских вузов – участников рейтинга.

Бен Саутер, старший вице-президент QS, комментирует: «Высшее образование Азербайджана продолжает развиваться по восходящей траектории, о чём говорит улучшение позиций всех азербайджанских вузов – участников европейского рейтинга за единственным исключением. Вузы страны отмечены отличными результатами по обоим репутационным индикаторам – академической репутации и репутации среди работодателей».

Сергей Христолюбов, региональный директор QS, добавляет: «Количество азербайджанских вузов в рейтинге лучших университетов Европы – QS Europe University Rankings достигло очередного рекорда: девять ведущих высших учебных заведений страны входят в число лучших в Европе. Более того, Азербайджан имеет больше вузов в новом европейском рейтинге, чем две другие страны Кавказского региона вместе взятые, что свидетельствует о растущей конкурентоспособности высшего образования страны в Европе и за её пределами. Важно отметить, что семь из девяти азербайджанских вузов – участников рейтинга добиваются улучшения своих позиций и ещё один вуз страны участвует в QS Europe University Rankings впервые».