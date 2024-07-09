Правительство стимулирует турок повышать рождаемость

Правительство Турции готовит пакет стимулирующих мер для повышения рождаемости, пишут турецкие СМИ.

Сообщается, что семьям, у кого есть 3 и более ребенка, будет выплачиваться ежемесячное пособие в размере 17 тысяч турецких лир.

Семьям, в которых двое детей, будут предоставлены льготы по кредитам на жилье и автомобили. Кроме того, каждому малышу будет предоставлено питание и памперсы на 2 года.