Замминистра науки и образования в Узбекистане

Делегация во главе с заместителем министра науки и образования Гасаном Гасанлы находится с визитом в Узбекистане для участия в 13-м заседании Совместной межправительственной комиссии по сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Республикой Узбекистан.

В рамках визита Гасан Гасанлы встретился с заместителем министра дошкольного и общего образования Республики Узбекистан Сардором Раджабовым, а также с заместителем министра науки, высшего образования и инноваций Шохрухом Далиевым.

В ходе встречи были обсуждены текущая ситуация и перспективы сотрудничества между двумя странами в сфере дошкольного, общего образования, науки и высшего образования.