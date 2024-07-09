В ударившей по детской больнице в Киеве ракете нашли западные компоненты

Российская ракета Х-101, поразившая в понедельник утром детскую больницу «Охматдет» в Киеве, имеет западные компоненты, что говорит об успехе Кремля в обходе санкций, пишет издание Financial Times.

Зафиксированная на камеру за секунду до попадания в больницу, ракета Х-101 является одной из самых совершенных крылатых ракет России и имеет решающее значение для ее кампании по воздушным ударам по Украине.

«Западные технологии позволяют им строить эти более умные ракеты, которые позволяют их террористическим атакам проходить мимо нашей противовоздушной обороны», - сказала руководитель исследования санкций Института KSE в Киеве Елена Белоусова.

Хотя санкции отрезали Россию от некоторых передовых компонентов, оборонный сектор Кремля обратился к микропроцессорам и другим передовым технологиям, не предназначенным для военного использования.

Переход виден в украинском анализе Х-101, выпущенном в январе. В ходе исследования было обнаружено 16 частей электроники западного производства внутри ракеты: два компонента были изготовлены компанией STMicroelectronics со штаб-квартирой в Швейцарии; остальные - американскими производителями микросхем, в частности Texas Instruments, Analog Devices и Intel.

По данным издания, все товары в основном предназначены для гражданского использования - некоторые достаточно старые.

Анализ российских заявок Financial Times показывает, как российские компании в 2023 году смогли получить запчасти, идентичные тем, что использовались в январском Х-101, просто покупая их на открытом рынке и импортируя через Китай.

Несмотря на то, что в российских документах отмечено, что детали изготовлены западными производителями, все они были изготовлены в Китае, Малайзии, Филиппинах, Тайване или Таиланде.