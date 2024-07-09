Азербайджан и Армения близки к достижению мирного соглашения, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с главами МИД Азербайджана и Армении Джейхуном Байрамовым и Араратом Мирзояном.

«Сегодняшняя встреча - еще одна возможность обсудить достигнутый прогресс (в мирных переговорах). Судя по контактам, включая дискуссии последних недель, я думаю, что стороны близки к достижению мирного соглашения, которое Соединенные Штаты решительно поддерживают», - заявил госсекретарь США.