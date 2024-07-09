Успешно продолжая свою деятельность на основе передовой международной практики, AzerGold выросла из добытчика драгоценных металлов в многопрофильную горнодобывающую компанию. Начавшее свою деятельность 8 лет назад с единственного золотого месторождения – «Човдар» ЗАО AzerGold сегодня стало компанией, действующей в многочисленных направлениях.

Соответствующими указами президента Азербайджана Ильхама Алиева, наряду с цветными металлами, с 2020 года на ЗАО возложены задачи, связанные с месторождениями черных металлов. А с 2021 года, на основе модели государственно-частного партнерства, в нашей стране впервые было организовано производство промышленных взрывчатых веществ. Вместе с растущим доверием нашего государства акционерному обществу было предоставлено право представлять Азербайджан в международном соглашении о разделе продукции, а также поручена реализация общенациональной программы геологической разведки совместно с Министерством экологии и природных ресурсов.