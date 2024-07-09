Дмитрий Рой, автор haqqin.az 18:56

Власти Нигера, Мали и Буркина-Фасо согласовали в столице Нигера Ниамее окончательный вариант плана по формированию конфедерации «Альянса государств Сахеля», выступающей против Запада. Природа пустоты не терпит нигде, даже в Африке. И если после серии военных переворотов три африканские страны прекратили военное сотрудничество с Францией, вынудили ее и американский контингент покинуть свою территорию, вышли из регионального союза ЭКОВАС – то неизбежно они должны создать альтернативу и определиться со своей ориентацией.

Тем более, что накануне глава Буркина-Фасо Ибрагим Траоре заявил, что жители стран региона — единый народ, «гордый, смелый, готовый до последней капли крови биться за свою свободу и независимость», а также готовый «дать отпор любым внешним врагам и бороться с теми, кто поддерживает ценности колонизаторов». И вообще, по заявлениям «союза черных полковников», который возглавил лидер Мали Ассими Гоита, новоиспеченный «Альянс государств Сахеля» представляет собой «мощное социальное, экономическое и военно-политическое объединение, обладающее энергетическим и сельскохозяйственным потенциалом». А вдобавок – тесно связанный с российским «Африканским корпусом», бывшим «Вагнером», только теперь напрямую связанным с российским Министерством обороны, возглавляемым лично генерал-полковником Юнус-Беком Евкуровым. Российская дипломатия, от этого процесса отстраненная, все равно, проглотив отстранение от российских военных и военной разведки, рукоплещет. С одной стороны – надеясь, что «эти военные дуболомы» с высокой политикой не справятся, а значит – все одно придет время дипломатов, которых так или иначе «лампасникам» придется включать в схему.

А с другой – потому как появился аргумент ответить на претензии Кремля, почему трещит по швам любимое московское детище ОДКБ. «Помилуйте, как же трещит?», - скажут в российском МИДе. - «Просто мы актуализировали более важное направление, и создаем… «африканский ОДКБ». Товарищи там проверенные, серьезные, настоящие антиколониалисты, Запад ненавидят так, что даже кушать не могут - и вообще красавцы». Не менее серьезно выглядят и российские военные: «В самом центре западного влияния в Африке нам удалось создать свою военную группировку. Достижение такого уровня, что надо бы и звезды на погоны, и звезды Героев на грудь. Понадобится – и наши новые союзники нам в Украине помогут». Скромно промолчав о том, что все снабжение африканских военных баз, пока не отстроена логистическая цепочка «сирийский Хмеймим – суданский Порт-Судан – и далее в Африку», держится на авиационном маршруте, перерезать которую при желании «местным партизанам» – проще простого. Да и на земле позиции военных не выглядят неприступной крепостью – достаточно взгляда на карту, чтобы понять, что неприступные крепости в «Альянсе Сахеля» здесь как качественный швейцарский сыр – весь в дырках.