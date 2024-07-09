ОДКБ и в Африке ОДКБ новый мир - старые порядки
Власти Нигера, Мали и Буркина-Фасо согласовали в столице Нигера Ниамее окончательный вариант плана по формированию конфедерации «Альянса государств Сахеля», выступающей против Запада.
Природа пустоты не терпит нигде, даже в Африке. И если после серии военных переворотов три африканские страны прекратили военное сотрудничество с Францией, вынудили ее и американский контингент покинуть свою территорию, вышли из регионального союза ЭКОВАС – то неизбежно они должны создать альтернативу и определиться со своей ориентацией.
Тем более, что накануне глава Буркина-Фасо Ибрагим Траоре заявил, что жители стран региона — единый народ, «гордый, смелый, готовый до последней капли крови биться за свою свободу и независимость», а также готовый «дать отпор любым внешним врагам и бороться с теми, кто поддерживает ценности колонизаторов».
И вообще, по заявлениям «союза черных полковников», который возглавил лидер Мали Ассими Гоита, новоиспеченный «Альянс государств Сахеля» представляет собой «мощное социальное, экономическое и военно-политическое объединение, обладающее энергетическим и сельскохозяйственным потенциалом». А вдобавок – тесно связанный с российским «Африканским корпусом», бывшим «Вагнером», только теперь напрямую связанным с российским Министерством обороны, возглавляемым лично генерал-полковником Юнус-Беком Евкуровым.
Российская дипломатия, от этого процесса отстраненная, все равно, проглотив отстранение от российских военных и военной разведки, рукоплещет. С одной стороны – надеясь, что «эти военные дуболомы» с высокой политикой не справятся, а значит – все одно придет время дипломатов, которых так или иначе «лампасникам» придется включать в схему.
А с другой – потому как появился аргумент ответить на претензии Кремля, почему трещит по швам любимое московское детище ОДКБ. «Помилуйте, как же трещит?», - скажут в российском МИДе. - «Просто мы актуализировали более важное направление, и создаем… «африканский ОДКБ». Товарищи там проверенные, серьезные, настоящие антиколониалисты, Запад ненавидят так, что даже кушать не могут - и вообще красавцы».
Не менее серьезно выглядят и российские военные: «В самом центре западного влияния в Африке нам удалось создать свою военную группировку. Достижение такого уровня, что надо бы и звезды на погоны, и звезды Героев на грудь. Понадобится – и наши новые союзники нам в Украине помогут».
Скромно промолчав о том, что все снабжение африканских военных баз, пока не отстроена логистическая цепочка «сирийский Хмеймим – суданский Порт-Судан – и далее в Африку», держится на авиационном маршруте, перерезать которую при желании «местным партизанам» – проще простого. Да и на земле позиции военных не выглядят неприступной крепостью – достаточно взгляда на карту, чтобы понять, что неприступные крепости в «Альянсе Сахеля» здесь как качественный швейцарский сыр – весь в дырках.
Да и сами новые союзники Москвы по «африканскому ОДКБ» особых надежд не внушают. Нет, я вполне допускаю, что «черные полковники» и часть их сторонников-соплеменников, выступают на стороне России. Поскольку что было главным в их решении пойти на антизападный переворот? Правильно, распределение финансовых потоков от старой, прозападной элиты, к новым «прогрессивным» силам. А теперь придется делиться с теми, кто их поддержал. И это при том условии, что «оплаты за лояльность» из Москвы хватит на всех.
В Кремле этого не понимают, как не понимали и в СССР, что одна неподаренная африканскому сержанту коза в местных условиях может привести к такому политическому сдвигу – мало не покажется. А в том, что «черные полковники» нарушат равновесие между племенами – и сомневаться не приходится, глядя на их первоначальные действия. Когда ЭКОВАС ограничил подачу электроэнергии «Альянсу Сахеля» - кто в первую очередь пострадал? Местные племена, не входящие в правящую элиту.
Когда я учился зеленым курсантом в одном из многочисленных советских военных ПТУ, мой преподаватель по спецпредметам как-то сказал одну фразу: «Если вы связываетесь с африканцами – будьте в любую минуту готовы, что придет ж…па». Жаль, что нынешний российский истеблишмент у него не обучался.