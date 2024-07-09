Россия в бешенстве от передачи Украине F-16
Планы стран НАТО предоставить Украине истребители F-16 «свидетельствуют, что США возглавляют банду войны», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Ранее правительства Нидерландов и Дании заявили, что при поддержке США находятся в процессе передачи Украине американских истребителей F-16. Нидерланды выделяют дополнительно 300 млн евро на закупку вооружения для истребителей F-16 для Украины, сообщило Минобороны королевства.
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