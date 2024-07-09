Чемпионат Европы: сборная Азербайджана обыграла Молдову
В столице Албании Тиране проходит чемпионат Европы по баскетболу в дивизионе «С» среди юношей в возрасте до 16 лет.
Сборная Азербайджана, возглавляемая Тахиром Бахшиевым, сегодня обыграла команду Молдовы – 78:55. Вчера наши баскетболисты в упорной борьбе уступили албанцам – 56:60.
После двух матчей у сборной Азербайджана 3 очка. Столько же у молдаван. У Албании 2 очка, за пока только один проведенный матч. Также в нашей группе выступает Мальта, у которой 1 очко.
Завтра сборная Азербайджана встретится с мальтийцами. Две лучшие команды выйдут из группы в полуфинал.