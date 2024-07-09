Погиб азербайджанский офицер
Офицер азербайджанской армии Сейдулла Магеррамов погиб в результате несчастного случая. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Азербайджана.
«Подтверждаем информацию о гибели офицера азербайджанской армии Магеррамова Сейдуллы Садиг оглу в результате несчастного случая. По данному факту проводится расследование. Руководство Министерства обороны выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего», – говорится в сообщении ведомства.
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