Россия хочет Иран посредником по Украине

Россия «готова рассмотреть Иран в роли посредника по урегулированию ситуации в Украине, если поступит подобное предложение», заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко на сессии дискуссионного клуба «Валдай».

"Пока мы таких сигналов конкретных со стороны наших иранских друзей не получали, но если Иран проявит заинтересованность подключиться к посредническим усилиям, которыми сейчас занимаются примерно пара дюжин стран, то мы готовы это рассмотреть", - сказал Руденко.

По его словам, «переговоры с Украиной состоятся тогда, когда к этому будет готов Киев, дедлайнов ставить не стоит».