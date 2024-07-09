Судья разозлился на обвиняемую по делу о больных детях: «Говорите по существу!»

Состоялся очередной судебный процесс по уголовному делу Нуриды Сеидовой, владельца компаний Urmedhelp и My Doc Tour, Айнур Байрамовой и Айсель Мамедовой, обвиняемых в мошенническом изъятии средств, собранных для страдающих талассемией детей.

Как сообщает haqqin.az, на процессе судья огласил гражданский иск, направленный в суд потерпевшей Солмаз Эйвазовой. В гражданском иске потерпевшая указала, что дала обвиняемой Айсель Мамедовой 6800 манатов, а взамен получила поддельную квитанцию. Потерпевшая потребовала возврата этой суммы. Однако, поскольку А.Мамедова не участвовала в судебном процессе, на данном этапе ее гражданский иск не был рассмотрен.

Затем обвиняемая Нурида Сеидова ответила на вопросы сторон. Отвечая на вопрос прокурора, Сеидова указала, что вместе с Айсель Мамедовой, которая также находится на скамье подсудимых, получила деньги от некоторых потерпевших под предлогом лечения, а Айнур Байрамова взяла себе причитающиеся ей деньги.

Отвечая на вопрос о возмещении ущерба потерпевшим, Сеидова заявила, что в случае освобождения из заключения сможет предпринять определенные шаги для возмещения ущерба.

Судья в ответ потребовал у обвиняемой говорить по существу: «Я судья с 15-летним стажем. Я помню, как рассматривал дело, в котором обвиняемый нанес потерпевшим ущерб на 11 миллионов. Обвиняемый просил отпустить его на два дня в Дубай, мол, он должен снять деньги в банке, а для этого нужна его подпись. Говорите по существу. Скажите, кто вас привлек к этому делу, где вы находили пациентов? Поиск донора для операции больным талассемией - это сложный процесс. Знаете ли вы вообще, что такое талассемия и как ее лечат?».

Сеидова ответила, что не сведуща в вопросах талассемии и полагалась в этих вопросах на Айгюль Байрамову, работавшую в Центре талассемии.

Затем выступил потерпевший, инвалид Карабахской войны Сахид Мовсумов, который сообщил суду, что 12-летний больной талассемией, пострадавший от действий подсудимых, скончался два дня назад: «Это трагедия, и ее нужно расследовать. Центр талассемии - закрытое учреждение. Как эти люди получили доступ к спискам зарегистрированных там пациентов? Их образцы крови были взяты оттуда и отправлены в Турцию для лабораторных исследований. Пропало около 1 миллиона манатов. Куда делись эти деньги? Нужно основательно расследовать это дело».

После этих слов потерпевшему Мовсумову, страдающему эпилепсией, стало плохо, в связи с чем на процессе был объявлен перерыв. После перерыва допрос Сеидовой продолжился. Обвиняемая заявила, что пациентов привлекали двое других обвиняемых – Айгюль Байрамова и Айсель Мамедова. Она добавила, что Байрамова и Мамедова якобы помогли 30 привлеченным пациентам.

Далее Сеидова заявила, что продала квартиру, принадлежавшую её матери, и потратила вырученные деньги на возмещение ущерба. Тем не менее, она не смогла назвать адрес квартиры и назвать имена потерпевших, которым выплатили деньги, сказав, что «не помнит». Это вновь вызвало раздражение судьи: «Вы один из ключевых фигурантов этого дела. Нельзя отвечать на вопросы словами «не знаю, не помню».

Вы говорили потерпевшим, что международные организации переведут средства и помогут с операциями. Что это за организации? Расскажите о них».

Затем защитник Айгюль Байрамовой подал ходатайство об освобождении подзащитной под домашний арест. Адвокат заявил, что его подзащитная страдает тяжёлым заболеванием и помимо себя она ухаживает за малолетним ребёнком, который болен раком. Под её опекой находятся двое детей, один из которых несовершеннолетний и болен.

Суд ходатайство не удовлетворил. Судья заявил, что Айгюль Байрамова не помирилась ни с одним из потерпевших и не предприняла никаких шагов для возмещения нанесённого ущерба.

Судебный процесс продолжится 24 июля.

Напомним, в феврале прошлого года в органы внутренних дел поступила информация о мошенничестве в отношении родителей детей с талассемией. В результате расследования было установлено, что Нурида Сеидова, Айсель Мамедова и Айнур Байрамова злоупотребляли доверием родителей, обещая лечение детей в Турции. Под видом лечения они присвоили 980 тысяч манатов.

Изначально была арестована Нурида Сеидова. Позже мера пресечения в виде ареста была избрана для Айнур Байрамовой и Айсель Мамедовой. Обвиняемым предъявлены обвинения по статье 178.3.2 (мошенничество, причинение крупного ущерба) Уголовного кодекса.