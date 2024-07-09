Федерация баскетбола Азербайджана наняла бывшего спортивного директора «Галатасарая» и сборной Турции

С ним подписан 2-летний контракт. Зейтингез будет отвечать за детский баскетбол, развитие местных молодых тренеров, создание и укрепление фундаментальной инфраструктуры в азербайджанском баскетболе и повышение качества в Азербайджанской баскетбольной лиге. Также новый спортивный директор будет курировать сборные Азербайджана различных возрастов.

Последним местом работы Тургая Зейтингеза был турецкий «Галатасарай», где он был спортивным директором мужской команды.

Он также работал в молодежной сборной Турции и в турецком клубе «Банвит». Оба коллектива добивались при нем серьезных успехов на международной арене.