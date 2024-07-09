Фархад Мамедов, автор haqqin.az 20:13

Участвующий в саммите НАТО в Вашингтоне глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов обсудил с Хавьером Коломина, представителем Североатлантического альянса по Кавказу и Центральной Азии, стремительные темпы вооружения Армении. Азербайджанский министр иностранных дел инициировал обсуждение этой темы в контексте ситуации с региональной безопасностью.

Как известно, официальный Баку регулярно поднимает этот вопрос на различных международных платформах, поскольку вооружение Армении является одним из факторов, угрожающих стабильности на Южном Кавказе. И хотя нынешние власти в Ереване позиционируют себя, как последовательные сторонники мира, армия, которая оснащена современным оружием, может быть использована реваншистскими кругами Армении в качестве инструмента для разжигания новой войны в регионе. По сообщениям индийских СМИ, всего через несколько недель после того, как Армения заключила контракт с Францией на поставку дальнобойных гаубиц «Ceasar», стало известно о переговорах Еревана с Нью-Дели по приобретению дальнобойных баллистических и квазибаллистических ракет. Индийский военный исследовательский центр IDRW сообщил 5 июля, что Армения, активно изучая возможности расширить свой ракетный потенциал, проявляет интерес к индийским квазибаллистическим ракетам «Pralay» с радиусом поражения до 500 километров.

Как пишут аналитики IDRW, Ереван стремится создать баланс с израильскими ракетами LORA, которые армия Азербайджана использовала в ходе 44-дневной Карабахской войны. К слову, между Израилем и Индией есть соглашение о совместном производстве ракет LORA дальностью до 400 километров. Во время мероприятия Aero India - 2023 между индийской фирмой Bharat Electronics и израильской компанией Israel Aerospace Industries был подписан соответствующий меморандум о взаимопонимании, хотя это соглашение все еще находится на ранней стадии. Учитывая стратегический характер связей между Азербайджаном и Израилем, приобретение Арменией таких ракет у Индии выглядит маловероятным. Реальной для Еревана является возможность приобрести у Нью-Дели ракеты, разработанные исключительно оборонной промышленностью Индии. Организация оборонных исследований и разработок Индии (DRDO) имеет в арсеналах две основные модели, представляющие для Армении реальный интерес – ракету «Prahaar» с дальностью действия 200 километров и ракету «Pralay», способную поражать цели на расстоянии до 500 километров. Индийские источники сообщают, что официальные представители Еревана в настоящее время проявляет наибольший интерес к «Pralay» и в меньше степени – к «Prahaar». Позиция правительства Индии по данному вопросу пока неизвестна.

По сравнению с ракетами LORA, состоящими на вооружении армии Азербайджана, баллистические ракеты индийского производства «Pralay», вес боеголовок которых варьируется от 500 до 1.000 килограммов, имеют более высокий радиус поражения, а потому в случае нового регионального конфликта могут значительно усилить атакующий потенциал армии Армении. Ракеты «Pralay» используют инерциальное наведение и запускаются с самоходной платформы. Каждая такая ракета имеет длину более 7 метров и стартовую массу около 5,5 тонн. Это относительно новое вооружение, разработка которого началась в 2015 году, а первые испытания были проведены в 2021-м. По заявлению производителя (индийский оборонный концерн DRDO), баллистические ракеты «Pralay» обладают высокой точностью поражения, средняя погрешность отклонений от цели не превышает 10 метров. Как пишет индийское издание Army Recognition Group, внедрение таких систем могло бы значительно укрепить оборонительные позиции Армении, особенно, с учетом уже размещенных в этой стране индийских многоствольных ракетных установок «Пинака» с дальностью действия до 90 километров. В то же время, крайне деликатный характер потенциальной сделки между Арменией и Индией в сочетании с лицензионными соглашениями и соответствием приоритетам национальной обороны Нью-Дели, вызывает сомнения в успехе такой сделки. Отметим, что в последние годы Армения заключила с Индией многомиллиардные оружейные контракты, в рамках которых приобретает у этой азиатской страны различные артиллерийские системы, противотанковые ракеты и другое оружие. Несколько месяцев назад промелькнули сообщения, что Армения проявляет интерес к приобретению гиперзвуковых баллистических ракет «BrahMos», летающих со скоростью 3.000 километров в час и имеющих 300-килограммовую боеголовку.

У этих индийских ракет есть различные версии. Дальность их наземных вариантов колеблется от 400 до 800 километров, тогда как экспортная версия ограничена радиусом в 290 километров. Кроме того, помимо гаубиц «Ceasar», Армения приобретает у Франции радары Ground Master 200 и зенитно-ракетные комплексы «Mistral». Как заявляли в разное время некоторые официальные лица в Ереване, многие оружейные контракты держатся в тайне от общественности. И в этом плане многомиллиардные расходы на вооружение из в целом достаточно ограниченного госбюджета Армении вызывают серьезные сомнения относительного того, что все эти меры направлены только лишь на усиление обороноспособности этой страны и реорганизацию ее армии.