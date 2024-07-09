США не хотят сражаться за Украину
США не имеют намерений вступать непосредственно в боевые действия в Украине, сообщил министр обороны Ллойд Остин на саммите НАТО в Вашингтоне.
«Как совершенно ясно дает понять нынешняя администрация, мы не будем втянуты в безрассудную войну по выбору, устроенную Путиным. Однако мы будем поддерживать Украину, сражающуюся за свои суверенитет и безопасность», - заявил глава Пентагона – «Мы будем защищать каждый дюйм территории НАТО, и мы продолжим укреплять коллективную оборону и потенциал сдерживания».