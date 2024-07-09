UNEC первый в странe в рейтинге «QS Европа 2025»

Согласно результатам, UNEC по сравнению с прошлым годом продвинулся на 68 позиций и достиг 281 места в рейтинге и стал первым в стране. Среди университетов Западной Азии поднялся на 12 место.

По индикатору «Академическая репутация» (Academic Reputation) UNEC занял первое место в стране и вошел в число 162 лучших университетов Европы.

В то же время UNEC, являясь лидером страны по индикатору «Репутация работодателей», вошел в число 150 лучших университетов Европы.

UNEC является лидером в стране по индикатору «Устойчивость» (Sustainability).

По показателю «Результаты занятости» (Employment Outcomes) UNEC достиг высокого результата и вошел в число 200 лучших университетов Европы.

Следует отметить, что в рейтинге QS университетов Европы были представлены 684 высших учебных заведения из 42 стран.