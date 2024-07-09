США о сбитии Польшей российских ракет

Координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби прокомментировал просьбу Украины к Польше сбивать российские ракеты в зоне действия своих ПВО.

«Никто не хочет эскалации этой войны. Мы хотим находить способы сделать Украину эффективной, но не хотим эскалации. Это не было бы хорошо ни для украинцев, ни для поляков, это не было бы хорошо ни для кого», - сказал представитель Белого дома в комментарии Polskie Radio.

На саммите НАТО в Вашингтоне министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш подтвердил, что его страна не будет сбивать российские ракеты над Украиной без согласия альянса. По его словам, такого консенсуса в НАТО нет. Министр указал на позицию Белого дома, заявившего, что США «не хотят эскалации конфликта».