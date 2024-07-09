Венгрия и Турция призывают Россию

Венгрия и Турция поддерживают идею созыва международной мирной конференции по Украине с участием России, заявил в интервью телекомпании М1 министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, рассказывая о встрече премьер-министра Виктора Орбана с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Вашингтоне на полях саммита НАТО.

Согласно информации, Венгрия и Турция «придерживаются единого мнения о том, что в предстоящий период должна быть проведена мирная конференция, в которой примут участие обе противоборствующие стороны».

Глава МИД напомнил, что Россия отсутствовала на мирной конференции по Украине, состоявшейся в июне в Швейцарии, и поэтому «в таком формате там невозможно найти решение».

Сийярто также сообщил, что Венгрия и Турция условились координировать свои действия, «чтобы тема мира могла вернуться в повестку дня международных организаций».