Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон 22:38

В Америке разворачивается комедия абсурда, не виданная никогда прежде. Две недели назад катастрофическое выступление Джо Байдена на дебатах с Дональдом Трампом вызвало к жизни целый пчелиный рой разгневанных демократов в Конгрессе. «Мы должны заставить президента Байдена выйти из гонки, иначе он потопит себя и всю нашу партию», - говорили они. И казалось, что Байден должен услышать их голос и подчиниться. Но с тех пор большинство из законодателей вдруг пересмотрели свою позицию и бросились его поддерживать. «Я всегда был вместе с Джо», - говорит лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер, хотя сразу после дебатов он разочарованно шевелил бровями. Поддерживает Байдена и лидер демократического меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис.

Но подавляющее большинство демократов вообще ничего не говорят, а главное - ничего не делают. Ровным счетом ничего. Они просто втянули голову в плечи и терпеливо дожидаются ноябрьской развязки. От Байдена требуют, чтобы он проявил себя и показал соотечественникам, что бодр и свеж, и готов победить на выборах Трампа, а потом управлять страной еще четыре года. Непонятно только, как он себя проявит — начнет петь на предвыборных ралли, пустится ли в пляс или станет руководить оркестром, как Борис Ельцин в канун выборов? Беда в том, что Байден совсем не пьет спиртного и на такие экспромты не способен. Он, как показали дебаты, вообще мало на что способен. Конечно, голоса за его отставку не перестали звучать в Вашингтоне. Сенатор-демократ Майкл Беннетт пришел в студию CNN и сказал, что если все будет так, как сейчас, то «Трамп одержит сокрушительную победу». Под «сокрушительной» сенатор имеет в виду, что Трамп не только одолеет Байдена с двузначным перевесом, но и вызовет настоящую республиканскую революцию, которая приведет к потере демократами и Палаты представителей и Сената. А судебная ветвь - уже давно в сторонниках Трампа.

Дональд Трамп лидирует во всех восьми колеблющихся штатах с вполне комфортным для него перевесом в 4-5 процентов. Но Беннетт говорит, что дело совсем не в результатах опросов и даже не в политике. «Дело, - говорит он - в моральном выборе, потому что на кону будущее всей страны». В США идут дискуссии на вечные темы — кто виноват и что делать? Предполагается, что такие дискуссии должны идти и в Белом доме. Но там никто до сих пор не представил никакой, даже приблизительный план того, как Байден может победить Трампа. Политическая элита Америки демонстрирует поразительную амнезию сознания. Находятся, конечно, политики, которые такой план предлагают, и он вполне конкретен. «За закрытыми дверями на Капитолийском холме многие демократы убеждены, что у них намного больше шансов победить Трампа на выборах, если Байдена поменяют на вице-президента Камалу Харрис», - докладывает репортер CNN Анни Карни.

После того, как законодатели перебрали с десяток имен тех, кто потенциально мог бы стать кандидатом от демократов вместо Байдена, они остановились именно на Камале Харрис. Критики вице-президента три с половиной года, пока демократы контролируют Белый дом, упрекали ее в некомпетентности и отсутствии политического опыта. Но сейчас ставки настолько высоки, что речь идет исключительно о том, как одолеть Трампа, победить любой ценой. Команда Байдена сильно зависит от голосов темнокожих американцев и особенно чернокожих женщин. И тут – вуаля - появляется Камала и берет скопом все эти голоса. То, что будет не под силу Байдену, который по сравнению с выборами 2020 года потерял от 20 до 30 процентов афроамериканцев и выходцев из Азии. Последний опрос CNN-SSRS показывает, что Камала Харрис может довольно легко устранить трехпроцентный дефицит в голосах Байдена среди женщин и добиться семипроцентного превосходства в этой категории, если она станет кандидатом. Особенно это будет важно в колеблющихся штатах.