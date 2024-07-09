ООН рассчитывает на Азербайджан и Армению
Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик сегодня, 10 июля, на брифинге выразил надежду на плодотворность процесса нормализации между Арменией и Азербайджаном.
«Мы очень надеемся, что нормализация процесса принесет свои плоды. Я думаю, что нормализация отношений между Арменией и Азербайджаном и урегулирование ряда двусторонних вопросов окажут очень положительное влияние не только на обе страны, но и на весь регион в целом», - сказал официальный представитель генсека ООН.