Израиль отвечает Турции

Канцелярия премьера Израиля разослала министрам проект постановления о запрете прямого импорта товаров из Турции. Этим шагом еврейское государство намерено ответить на турецкое эмбарго, сообщает Ynet.

Запрет импорта будет введен указом министра финансов. Кроме того, предлагается создать консультационную комиссию, которая периодически будет пересматривать условия запрета в зависимости от развития ситуации.

Отмечается, что полная отмена торговли с Турцией приведет к снижению конкуренции и повышению цен таким образом, что это нанесет вред израильскому потребителю и экономике, и это на фоне того, что, несмотря на заявления президента Реджепа Тайипа Эрдогана, товары из Турции продолжали прибывать в Израиль косвенными маршрутами.