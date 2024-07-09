Британия разрешила бить Storm Shadow по России

Президент Украины Владимир Зеленский провел первую встречу с новым премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Об этом глава государства сообщил в телеграм-канале.

"Спасибо за все военные и финансовые пакеты для нашего государства. Утром я прочитал о разрешении на использование ракет Storm Shadow по военным объектам на территории РФ. И сегодня мы имели возможность обсудить практическую реализацию этого решения", – говорится в сообщении.

Ранее BBC сообщал, что Франция дала разрешение Украине на использование своих дальнобойных ракет Storm Shadow/Scalp для ударов по российским аэродромам.