Китай строит тайную военную базу в Таджикистане

Китай строит секретную военную базу в Таджикистане, пользуясь угрозами безопасности со стороны управляемого Талибаном Афганистана, сообщает The Telegraph со ссылкой на анализ спутниковых снимков.

Пекин стремится увеличить свое военное присутствие в соседней стране после крупных инвестиций в экономику, отмечает издание.

Объект, высеченный в горах на высоте почти 4000 метров, имеет смотровые башни и войска из обеих стран, которые теперь проводят регулярные совместные военные учения, показанные в китайских государственных СМИ.

Ни одно из правительств публично не признало существование базы, которая является расширением бывшего советского аванпоста, однако спутниковые снимки показывают устойчивый темп строительства и прокладку подъездных дорог, говорится в материале.